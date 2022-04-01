Ukrayna: Rus Çernobil'den çekilirken yanlarında rehin Ukraynalı askerler götürdü

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Ukraynalı yetkililer, Rus askerler Çernobil'den büyük oranda çekilirken yanlarında bir grup Ukraynalı askerler de götürdüklerini ifade etti.

Dünyanın en büyük nükleer kazası nedeniyle hala kontamine olan 'Yabancılaşma Bölgesi'ni kontrol eden ajansın başındaki Yevhen Kramarenko, askerlerin cuma günü erken saatlerde çekildiğini ancak santral bölgesinde hala birkaç asker olduğunu belirtti.

Energoatom açıklamasında santral çalışanları kaynak gösterilerek, "Rus işgalciler Çernobil'den kaçarken yanlarında 24 Şubat'tan bu yana rehin tuttukları Ulusal Muhafızları da götürdü" denildi.

Energoatom, kaç askerin götürüldüğü ve durumlarının ne olduğuyla ilgili bilgi paylaşmadı.

Energoatom, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da bölgedeki askerlerin siper kazarken "ciddi dozda radyasyona maruz kaldığını"; Rusya ordusunun da bunun ardından 1986'daki nükleer felaketin yaşandığı bölgeden çekilme kararı aldığını belirtti.