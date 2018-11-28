T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna / Poroşenko: Rusya bize saldırırsa büyük bir bedel öder

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda “büyük bir bedel” ödeyeceği uyarısında bulundu

28 Kasım 2018 20:35

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda “büyük bir bedel” ödeyeceği uyarısında bulundu.
NBC’ye konuşan Poroşenko, “Özgürlüğümüz, demokrasimiz, toprağımız için savaşacağız. Ruslar bize saldırırsa bunun için büyük bir bedel öderler” dedi.
Rusya ve Ukrayna ilişkileri, Pazar günü Rusya’nın Kerç Boğazı’nda üç Ukrayna gemisine girişi kapatması ve 23 mürettebatı esir almasının ardından sarsılmaya başlamıştı. Ukrayna söz konusu olayın “saldırı eylemi” olarak nitelendirirken, Rusya ise Ukrayna gemilerinin Rus bölgesine izinsiz girdiği açıklamasında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAUkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Rusyanın UkraynayaNBCyePoroşenkoRuslarRusyaUkraynaPazarRusyanın Kerç BoğazındaRus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24