T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna polisinden Türkiye maçı öncesi tatbikat

Sonat Kerem / Kiev, 28 Ağustos (DHA) - A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna’nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde 2 Eylül tarihinde karşı karşıya geleceği maç öncesi Ukrayna’da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor

28 Ağustos 2017 14:11

Sonat Kerem / Kiev, 28 Ağustos (DHA) - A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna’nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde 2 Eylül tarihinde karşı karşıya geleceği maç öncesi Ukrayna’da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.
Harkov polisi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi ve Olağanüstü Haller Servisi, Ukraynalı ve Türk taraftarlar arasında yaşanabilecek olası gerginliklere karşı alarma geçirildi.
Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli maç öncesi Harkov’da yapılan tatbikata 500 polis, 280 Ulusal Muhafızlar mensubu, 100 kurtarma görevlisi ve 350 asker katıldı.
Tatbikatta Harkov Havaalanı, tren garı ve maçın oynanacağı Metallist Stadı’nda alınacak güvenlik önlemleri uygulandı. Ukrayna güvenlik güçleri, “holiganlık” eylemlerine ve çıkabilecek olası bir yangına karşı önlemler aldı.
Daha önce Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna-Türkiye maçı biletlerinin kimlik kontrolüyle satılmasının ve stadyum girişinde kimlikle bilet kontrolü yapılmasının planlandığı açıklanmıştı.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çıkan taraftar olayları nedeniyle milli maçın yerinin Harkov olarak belirlendiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

- Ukrayna Polisinin tatbikat görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sonat KeremAğustos DHAMilli Futbol TakımıUkraynanınDünya Kupası ElemelerindeEylülUkraynadaHarkovUkrayna Devlet Sınır Güvenlik ServisiOlağanüstü Haller Servisi UkraynalıTürkUkrayna Futbol FederasyonundanHarkovda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24