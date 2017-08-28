Ukrayna polisinden Türkiye maçı öncesi tatbikat

Sonat KEREM-KİEV,(DHA) (fotoğraflı)

A Milli Futbol Takımı\'nın Ukrayna ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri\'nde 2 Eylül tarihinde oynayacağı maç öncesinde Ukrayna\'da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Harkov şehrinde oynanacak karşılaşma öncesinde; Harkov polisi, Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi ve Olağanüstü Haller Servisi, Ukraynalı ve Türk taraftarlar arasında yaşanabilecek olası gerginliklere karşı alarma geçirildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, milli maç öncesi Harkov\'da yapılan tatbikata 500 polis, 280 Ulusal Muhafızlar mensubu, 100 kurtarma görevlisi ve 350 asker katıldı.

Güvenlik güçleri, maç öncesinde çıkacak herhangi bir \"holiganlık\" eylemine ve meydana gelebilecek olası bir yangına karşı Harkov Havaalanı, tren garı ve maçın oynanacağı Metallist Stadı\'nda güvenlik önlemleri aldı.

Ukrayna Futbol Federasyonu\'ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna-Türkiye maçı biletlerinin kimlik kontrolüyle satılmasının ve stadyum girişinde kimlikle bilet kontrolü yapılmasının planlandığı bildirilmişti.

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu\'nda Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çıkan taraftar olayları nedeniyle milli maçın yerinin Harkov olarak belirlendiği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Harkov Havaalanı\'ndaki tatbikat

-Harkov tren garındaki tatbikat

-Yangın tatbikatı

-Metallist Stadı\'ndaki tatbikat

-Polislerin toplantısı

