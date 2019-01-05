Ukrayna polisi, öldürülen 2 Türk öğrencinin katilini arıyor; Türkiye'ye mi kaçtı?

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep’ten haber alamayan arkadaşları önceki gün durumu polise bildirdi. Öğrencilerin kaldıkları Harkov’daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, iki öğrencinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi. Ukrayna basını, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, eski erkek arkadaşı ile Harkov’da bir alışveriş merkezinde tartışırken görüldüğünü yazdı. Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, öğrencinin Türk olan eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini daha önce ailesine söylediğini; olayın zanlısı olduğundan şüphelenilen bu kişinin, 2 Ocak’ta Türkiye’ye döndüğü yazıldı. Ukrayna polisi 2 Türk öğrenciyi öldüren cinayet şüphelisini arıyor.

Ev sahibinin annesi aynı apartmanda ölü bulunmuş

Moskova’da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından “Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemişini bekliyorum” mesajını paylaştı.

Yerel basın ev sahibi olan Almadani’nin annesinin de 23 Aralık’ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.

Komşular: Sessiz insanlardı

Öğrencilerin öldürüldüğü binadaki komşuları, kızların sessiz insanlar olduklarını söyleyerek, “Onları bir kere gördüm. Çok sessizdiler, Rusçayı az biliyorlardı. Bir kere kendileriyle konuşmak istedim ancak anlamadıklarını söylediler, iletişim kuramadık. Cesetlerinin evde iki gün boyunca beklediğini öğrendim. Işıkları sürekli yanıktı, şüphelendik biz de. Gaz ocağı acıkmış evde, apartmanın bir bölümünde gaz kokusu vardı” dedi.

Üniversite görevlisi: Öğrencilerimizdi

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi öğretim görevlisi Aleksey Novorodskiy, “Öldürülen iki Türk öğrenci üniversitemizde öğrenim görüyordu. Güvenlik güçlerinin şüpheliyi hızlı bir şekilde yakalayacağını düşünüyorum” dedi.

Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürüyor. Ukrayna polisi, Türkiye’ye kaçtığı düşünülen cinayet şüphelisi Hüsnü Can Ç.’nin peşinde.