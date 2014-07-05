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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna ordusu Slavyansk'ı ele geçirdi

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Slavyansk, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildi. Kent, ayrılıkçıların kalesi olarak kabul ediliyordu.

05 Temmuz 2014 17:30


Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar sonrası, Slavyansk, sabah saatlerinde Ukrayna ordu birliklerinin kontrolüne geçti.

Kendini kentin valisi ilan eden Rusya yanlısı Volodymyr Pavlenko, "Savaşçılar kenti terk etti. Ukrayna ordusu henüz Slavyanks'ta değil. Kentte henüz yetkili yok” açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 4 gündür devam eden çatışmaların ardından büyük kayıp veren ayrılıkçıların konvoylarla en yakındaki Kramatorks şehrine ulaştıkları, oradan da Donetsk'e ilerledikleri bildirildi.

Ukrayna bayrağı çekilmesi emri

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slavyanks'ın ayrılıkçılardan temizlendiği duyurulurken, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Genelkurmay Başkanı'na, kente Ukrayna bayrağının çekilmesi emrini verdiği kaydedildi.

Çatışmalarda çok sayıda Rusya yanlısı ayrılıkçının yaşamını yitirdiği kaydedilirken, cuma gecesi 7 Ukrayna askerinin öldüğü, 6'sının da yaralandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Rusya yanlılarının komutanı İgor Girkin, yanına aldığı savaşçılarıyla Slovyansk'tan kaçtı. Gorlovka'ya doğru gidiyorlar. Yolda bizim askeri gruplarımızla karşılaşıyorlar ve büyük kayıp veriyorlar" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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