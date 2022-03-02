Ukrayna ordusu: Rusya, Harkov'a havadan asker indirdi; çatışma çıktı

T24 Dış Haberler

Ukrayna ordusu, çarşamba sabah saatlerinde Rusya'nın ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'a havadan asker indirmeye başladığını ve akabinde çatışmalar çıktığını bildirdi.

Telegram üzerinden bir mesaj yayımlayan Ukrayna ordusu, "Rus askerleri havadan Harkov'a indi ve yerel bir hastaneye saldırdı. Ukraynalılar ile işgalciler arasında çatışma var" dedi.

Harkov, Vladimir Putin'in saldırı emrini verdiği 24 Şubat'tan bu yana Rus kuvvetlerinin ana hedeflerinden biri oldu. Sıkça füzeli ve havan toplu saldırılara maruz kalan şehirde çoğu Rusça konuşan 1.4 milyon kişi yaşıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Gerşenko, çarşamba sabahı yapılan hava saldırısının ardından bir uçuş okulunun barakalarında yangın çıktığını söylerken, "Harkov'da havan topu isabet etmemiş bir nokta kalmadı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.