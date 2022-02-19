Ukrayna ordusu: Ayrılıkçıların havan topu atışı sonucunda bir askerimiz hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki ayrılıkçıların cumartesi sabahı yaptığı havan topu atışları sonucunda bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu Facebook hesabından yaptığı açıklamada ayrılıkçıların cumartesi gününün başlangıcından itibaren 19 kez, son 24 saatte ise 66 kez ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Ayrılıkçılar da Ukrayna ordusunu kendilerine karşı atış yapmakla suçluyordu.

Ordu, ayrılıkçıların Minsk Anlaşmaları'nın yasakladığı ağır topları kullanarak 20 yerleşim yerini vurduğunu belirtti.

Minsk Anlaşmaları, adını imzalandığı şehirden, Belarus'un başkenti Minsk'ten alıyor. 2014 ve 2015 yılında imzalanan anlaşmalar Ukrayna ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında kalıcı ateşkesi sağlamayı hedefliyordu.

Donbas temas hattında bu hafta gerilimin tırmanmasının Rusya'nın askeri müdahalesini tetikleyebileceği iddiaları endişe yarattı.

ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya bir müdahaleyi "meşru" göstermeye çalışmak için Donbas'ta "sahte bayrak" operasyonları düzenleyebileceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Kiev'in Donbas'ta "soykırım yapmaya çalıştığını" iddia etmişti.