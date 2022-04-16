Ukrayna'nın Mariupol kenti için çatışmalar sürüyor: "Şehir tamamen Rus kontrolünde değil"

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Savaştan önce yaklaşık 400 bin kişiye ev olan, son bir buçuk ay içinde ise Rus bombardımanıyla neredeyse tüm binaları yıkılan Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanik, verdiği brifingde şehrin tamamen Rus kontrolünde olmadığını söylerken aynı zamanda karamsar bir tablo çizdi.

Motuzyanik, "Mariupol'deki durum zor. Şu anda çatışmalar sürüyor. Rus ordusu şehri ele geçirmek için sürekli ek güçler çağırıyor" dedi.

Mariupol, düşmesi durumunda Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği ilk büyük şehir olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı bu hafta Ilyich çelik imalat tesisini tamamen kontrol altına aldığını duyurmuş ancak bu iddia doğrulanamamıştı.

Şehirde teslim olmayan Ukrayna askerlerinin merkez olarak başka bir çelik imalat tesisi olan Azovstal'ı merkez olarak kullandığı düşünülüyor.