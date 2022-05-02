Ukrayna'nın işgali: UEFA'dan Rus milli takımı ve kulüp takımlarına yeni yasaklar

UEFA, Rusya'nın bu yaz yapılacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini ve ayrıca Rus kulüplerinin gelecek yılki turnuvalara katılmasının da yasaklandığını duyurdu.

UEFA, Rusya'nın Euro 2028 ve Euro 2032 futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapma başvurularının da uygun olmadığını bildirdi.

UEFA'nın ambargo kararları, Ukrayna'nın işgali nedeniyle alındı.

Şubat ayında Rus kulüp takımları ve milli takımları FIFA ve UEFA tarafından "ikinci bir duyuruya kadar" men edilmişti.

UEFA, Temmuz ayında düzenlenecek kadınlar Euro 2022 turnuvasında, Rusya'ya play off karşılaşmasında elenen Portekiz'in katılacağını bildirdi.

Rus Kadın Milli Futbol Takımı ayrıca 2023 Dünya Kupası eleme karşılaşmalarına katılamayacak, Erkek Milli Futbol Takımı da 2022-2023 sezonu Uluslar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

B Ligi'nin ikinci grubunda yer alan Rus takımı, otomatikman grup dördüncüsü sayılıp, grup maçlarnının ardından rdüşecek.

Kulüp takımlarına getirilen yasaklar da Rus takımlarının erkekler ve kadınlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi'ne 2022-2023 sezonunda katılamaması anlamına geliyor.

Mart ayında UEFA, İngiltere ve İrlanda ile Türkiye'nin yanı sıra, Rusya'nan da Euro 2028 ve Euro 2032'ye ev sahipliği yapma başvurusunda bulunduğunu teyit etmişti.

UEFA, Rusya'nın UEFA'yı, diğer ev sahibi adaylarını, ev sahibini belirleme sürecini ve Avrupa futbolunu itibarsızlaştıracak davranışlarda bulunmamayı öngören kuralı uyarınca ev sahipliğine uygun olmadığını açıkladı.

Rus takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması, İskoç ekiplerinin işine yaradı.

Böylece İskoçya şampiyonu, doğrudan gruplardan turnuvaya başlayacak, lig ikincisiyse ikinci değil, üçüncü ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi mücadelesine girecek.