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Dünya

Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

04 Ekim 2020 08:25

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dört gün sonra hastaneye kaldırıldı.

Petro Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko Facebok hesabından yaptığı paylaşımda, “Petro Alekseyeviç (Poroşenko), Kiev’deki bir corona virüsü hastanesinde tedavi altına alındı. Eşimin iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ediyor” dedi.

Poroşenko’nun kızının da corona virüsüne yakalandığı belirtildi.

Poroşenko, 29 Eylül´de corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Petro Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi’nin lider

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