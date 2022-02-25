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Dünya

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Poroşenko, kalaşnikofla CNN yayınına çıktı

"Bu kısa bir kalaşnikoftur; 300 kişilik bir savunma müfrezemiz var"

25 Şubat 2022 23:40

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, CNN International yayınına başkent Kiev'den elinde kalaşnikofla bağlandı.

poroşenkoukraynarusyaputin
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