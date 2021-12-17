Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bir askeri öldürdü

T24 Dış Haberler

Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların bir askeri öldürdüğünü duyurdu.

Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların, askerlerin bulunduğu bölgeye top ve roket atışı yaptığını belirtti.

Açıklamada bir askerin hayatını kaybederken bir diğerinin de yaralandığı belirtildi.

Bununla birlikte sene başından bu yana ülkenin doğusunda ölen Ukraynalı asker sayısı 65'e yükseldi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.