Ukrayna'nın doğusunda gerilim tırmandı; Donbas temas hattında Kiev ve ayrılıkçılar birbirini atış yapmakla suçladı

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Doğu Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Kiev, birbirini kontrol ettikleri topraklara ateş açmakla suçladı.

Reuters'a konuşan bir diplomatik kaynak, bölgede gözlemcilik yapan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın Donbas temas hattında havan topu atışları yaşandığını kaydettiğini aktardı.

Donbas'ta ayrılıkçıların kurduğu ancak dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı iki yapıdan biri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Telegram'dan yayımladığı açıklamada, ''Temas hattında gerilim ciddi anlamda arttı. Düşman aktif saldırganlık girişimlerinde bulunuyor'' dedi.

Ukrayna bu iddiaları yalanladı ve ayrılıkçıların Stanytya Luhanska köyündeki bir anaokulunu vurduğunu belirterek fotoğraflar paylaştı.

Ukrayna, saldırıda havan toplarının bazı sivil yapılara da zarar verdiğini belirtti.

Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Donbas'ta soykırım yaptığını iddia etmiş ve Rus medyasında 'toplu mezar' olduğu iddia edilen görüntüler kullanmıştı.

ABD, Rusya'nın 'işgali meşru göstermek' için bu tür açıklamalar yaptığını ifade etti.

Kiev, saldırının taraflar arasında ateşkesi sağlamak için imzalanan Minsk Anlaşmaları'nı da ihlal ettiğini belirtti. Kağıt üzerinde iki taraf ateşkese anlaşsa da, sık sık şiddet olayları yaşanmaya devam etmişti.

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