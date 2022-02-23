Ukrayna'nın doğusuna tezkere onaylanırken Putin'den "Diplomatik çözüme açığız" mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun Ukrayna'nın doğusuna tezkereyi onaylamasının ardından yaptığı açıklamada Moskova'nın "diplomatik çözüme açık olduğunu" söyledi.
Putin, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadının, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlere "barış koruma gücü" gönderilmesini onaylamasının ardından Vatan Savunucuları Günü'nde konuştu.
Putin, Moskova'nın "samimi diyaloğa" açık olduğunu belirtti. Rusya lideri, "Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği koşulsuzdur" dedi.
Uydu görüntüleri, son 24 saatte yeni birliklerin ve ekipmanın Rusya’nın batısına sevk edildiğini gösteriyor.