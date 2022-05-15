Ukrayna'nın birinciliğinin ardından Zelenski: Eurovision'u bir gün Mariupol'de ağırlamak için elimizden geleni yapacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Eurovision Şarkı Yarışması'nı ülkesinin kazanmasına ilişkin, "Eurovision katılımcıları ve konuklarını bir gün Ukraynalı Mariupol'da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra"nın kazanmasıyla ilgili olarak Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna müziği ve Ukraynalıların cesaretinin Avrupa'yı etkilediğini belirtti.

Volodimir Zelenski, "Önümüzdeki yıl Ukrayna Eurovision'a ev sahipliği yapacak, tarihinde üçüncü kez ve inanıyorum ki son değil." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, halen Rusya'nın kuşatması altında bulunan Mariupol kentiyle ilgili "Eurovision katılımcılarını ve konuklarını bir gün Ukraynalı Mariupol'da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Yarışmada Ukrayna'yı temsil eden ekibe teşekkür eden Zelenski, "Düşmanla savaşta muzaffer akorumuzun çok uzak olmadığından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, 2004 ve 2016 Eurovision Şarkı Yarışmalarını da kazanmıştı.

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