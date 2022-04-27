Ukrayna'nın başkent Kiev'deki 'Sovyet Kardeşlik Anıtı'nı kaldırılıyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Rusya ve Ukrayna'nın birleşmesini" anan bir Sovyetler Birliği dönemi anıtının kaldırılması için çalışmalar başladı.

1982'de inşa edilen anıtta "kardeş milletler"i temsil eden Sovyet amblemi tutan 8 metrelik bronz Rus ve Ukraynalı işçi figürü bulunuyor ve

Heykelin kaldırılması emrini veren Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yıkım sürecinin fotoğraflarını Facebook'ta paylaşarak, "Sembolik; heykeli vinç kullanarak kaldırmaya çalıştığımızda Rus işçinin kafası düştü" yazdı.

Kliçko, Kiev'de Sovyetler Birliği ve Rusya ile ilgili 60 anıtın daha kaldırılmasının planlandığını bildirdi.