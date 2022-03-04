Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Ukraynalı seyahat acentelerine seslendi: TÜRSAB'la çalışmayın

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Ukrayna seyahat acentalarına Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile çalışmama çağrısı yaptı.

Perşembe günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda TÜRSAB'ın kendileriyle görüştükten sonra Rusya Büyükelçiliği ile görüşmelerini 'ikiyüzlülük' diye nitelendirdi. Bodnar, TÜRSAB'ın böyle yaparak "saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna'yı eşit tuttuğunu" belirtti.

Bodnar, Ukrayna’daki seyahat acentelerine TÜRSAB ile çalışmama çağrısı yaptı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki büyükelçi ile görüşmelerinde turizmin dilinin barış olduğunu ve yaşananların bir an önce sona ermesi gerektiğini söylediğini aktardı.