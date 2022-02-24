Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye'den Boğazları Rus savaş gemilerine kapatmasını istiyoruz

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’den Boğazlar’ın Rus gemilerinin geçişine kapatılma çağrısını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından Ukrayna Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye bir kez daha Boğazları kapatma çağrısı yaptı ve resmi talebin ilgili birimlere iletildiğini duyurdu.

Büyükelçi ayrıca Türkiye'den, Rus tarafında yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

"Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez, başka bir devlete açık savaş başlattı" diyen Bodnar, "Ukrayna’ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz" dedi.

Bodnar, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu saldırıyla ilgili bilgi aldık. Sabah itibarıyla, Rus tarafı Ukrayna'nın askeri tesislerine havadan saldırdı. Ukrayna'nın tüm topraklarına saldırı yapıldı.

Söz konusu saldırı, Kırım'dan, Belarus, Rusya'dan ve Donbas'taki cephe hattı dahil olmak üzere farklı yönlerden gerçekleştiriliyor. Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi ve bu bağlamda Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerin feshi kararı alındı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve bölgesel birliğimiz Rus işgalcilerle mücadele ediyor.

Halktan belli kayıp haberleri gelmeye başladı. Altyapı tesisler ve ilgili kayıp konusundaki rakamları da paylaşacağız.

Önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek şu anda. Buradan tekrar Türk yönetimine ve Türk halkına seslenmek istiyorum, Ukrayna'ya yardım edin.

Bu bağlamda; hava sahasının ve Rus gemileri için Boğazların, Çanakkale Boğazı'nın çağrıda bulunuyoruz. Resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus iş dünyasının hisselerine el konulmasını, buradan para kazanılmasının önlenilmesini talep ediyoruz.

Savunma silahlarının temin edilerek, savunmamıza yönelik destek de bizim için önemli. Mali destek de, insani destek de önemli.

Şu an Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına da desteğimizin gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bölgemizin tarihinde gördüğümüz bu olayda; ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet, başka egemen bir devlete açık bir saldırı düzenliyor ve savaş başlatıyor...

Bunun zararını barışçıl halk, kadınlar ve çocuklar görüyor.

Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya, bu bölgede savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Tüm maskeler indirildi ve şu anda savaş halindeyiz. Savaş kurallarına uygun şekilde, tüm dünyayı saldırıyı önlemeye çağırıyoruz.

Umuyoruz ki Türk halkı Ukrayna'nın haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir."