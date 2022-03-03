Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Çernobil açıklaması: Tüm dünyayı etkileyecek gerçek bir ekolojik felakete yol açabilir

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus askerlerinin Çernobil'i ele geçirdiğini, Zaporijya nükleer enerji santraline yaklaştığını belirterek, "Böyle çok kritik hassas bölgelerde gerçek askeri eylemlerin gerçekleştirilmesi küresel düzeyde, tüm dünyayı etkileyecek gerçek bir ekolojik felakete yol açabilir." ifadesini kullandı.

Rusya saldırılarını, "Ukrayna halkını yok etme girişimi" olarak nitelendiren Bodnar, Rus ordusunun kontrol ettiği noktalarda Ukraynalıların protesto gösterileri yaptığını söyledi.

Kiev, Harkov, Suma gibi şehirlerde halkın direniş gösterdiğini aktaran Bodnar, Rusya'nın sivil altyapı tesislerine saldırdığını belirtti.

Bodnar, bazı noktalarda sivillerin kalkan olarak kullanıldığını savunarak, "Uluslararası hukuk normlarına aykırı şekilde çok ağır silahlar kullanılıyor. Bunlar arasında misket bombaları ve şarapnel mühimmatları da yer alıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın sıkıyönetim ve seferberlik ilanı için hazırlık yaptığı bilgisi edindiklerini paylaşan Bodnar, "Bu da savaşın uzun zaman devam edeceğine işaret ediyor." dedi.

Bodnar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 15 bin asker kaybettiğini hatırlatarak, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'da 9 bin asker kaybettiği bilgisini paylaştı.

Müzakerelerden vazgeçilmeyeceğine dikkati çeken Bodnar, "Rus tarafından sağduyu beklentimiz yok. Barışın savaştan iyi olduğuna eminiz. Ukrayna, egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etki olmadan kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Rusya ise Ukrayna'ya karşı işlediği suçlar nedeniyle yüzyıllar boyunca bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin barışçıl çözüm konusunda sarf ettiği çabalardan memnunuz"

Bodnar, Türk tarafının Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uymasının Ukrayna için önemli bir yaklaşım olduğuna işaret ederek, "Türk tarafının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl şekilde çözüme bağlanması konusunda sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yönelik destek sözleri ve yaptırım kararlarını değerlendiren Bodnar, "Biz 'daha fazlası yapılabilir' diye düşünüyoruz. Biz uçuşa yasak bölgenin kabul edilmesini destekliyoruz ve istiyoruz. Çünkü gerek siviller gerekse altyapı tesisleri için en büyük tehdit, Rus uçaklarından geliyor." dedi.

Bodnar, savaşın ekolojik boyutuna değinerek, Rus askerlerinin Çernobil enerji santralini kontrol ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, şöyle devam etti:

"Rus birlikleri, Avrupa'nın en büyük enerji santrali olan Zaporijya nükleer enerji santraline yaklaştı. Bölge sakinleri ve santral çalışanları, bu santrali işgalcilerden barışçıl bir şekilde korumaya çalışıyor. Çünkü böyle çok kritik hassas bölgelerde gerçek askeri eylemlerin gerçekleştirilmesi küresel düzeyde, tüm dünyayı etkileyecek gerçek bir ekolojik felakete yol açabilir."

"500 Kırım Tatarı Türkiye'ye geldi"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları için bir kayıt sistemi oluşturduklarını bildiren Bodnar, "Biz oraya her canı ve yıkılmış binayı ekleyeceğiz. Bu da Ukrayna'nın Lahey'e sunmuş olduğu başvurunun hukuki gerekçesi olacak. Bence o mahkemede, hayatta kalırlarsa, bu savaştan sorumlu tüm Rus generaller, subaylar ve siviller bulunacak. Ukrayna halkı, bu savaşı başlatan ve savaşa katkı sunan herkes için adil bir yargılama süreci isteyecek." diye konuştu.

Bodnar, farklı ülkeler ve Türkiye'ye sığınan Ukraynalılara ilişkin de açıklamada bulunarak, "Organize bir şekilde Türkiye tarafından yardımlarla Edirne'ye 500'e yakın Kırım Tatarı geldi." dedi.

Türkiye'deki Ukrayna dernekleri aracılığıyla önemli yardımlar yapıldığını söyleyen Bodnar, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa da değindi.

"AFAD'a teşekkür etmek istiyorum"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda sağladığı desteklerden dolayı AFAD'a teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman Romanya-Ukrayna sınırında bulunan AFAD temsilcileriyle iletişim kuruyorum. Gerçekten büyük bir iş yapıyorlar çünkü vatandaşlara sınırı geçerken yardımcı oluyorlar, gıda ve erzak temini yapıyorlar."

"Açık konuşmak gerekirse tüm Türk halkı merhametini ve desteğini sergiliyor." diyen Bodnar, savaş öncesi Türkiye'de 35 bin Ukraynalı bulunduğunu, 18 Ukrayna derneğinin de faaliyet gösterdiğini aktardı.