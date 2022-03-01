Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi: Rusya, vakum bombası kullandı

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı geniş çağlı işgal harekatının 5. gününde vakum bombası kullandığı iddia edildi.

Termobarik silah veya aerosol bombası olarak da bilinen vakum bombası, daha büyük ve yıkıcı patlamalara sebep olmak için atmosferden oksijen çekiyor.

İddiayı pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yetkililerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova dile getirdi.

Markarova, vakum bombasının nereye atıldığıyla ilgili açıklamada bulunmadı. Cenevre Sözleşmeleri, vakum bombası kullanımını yasaklıyor.

Ukraynalı diplomat, "Rusya, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yaptığı hamleleri yapıyor. Yerleşim yerlerine, yetimhanelere ve okullara bomba atıyorlar" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü konu kendisine sorulduğunda, "Henüz teyit edemedik; ancak bu iddia doğruysa savaş suçu teşkil eder" diye konuştu.