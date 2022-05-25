Ukrayna: Mariupol'de bir bodrum katında 200 ceset bulundu

Ukraynalı yetkililer, üç aydır süren savaşta Rus güçlerinin kuşatması altındaki Mairupol’de bir binanın bodrum katında 200 ceset bulunduğunu açıkladı.

AP’nin aktardığı habere göre, Mariupol Belediye Başkanı’nın danışmanı Petro Andryushchenko, cesetlerin bodrum katında çürümeye başladığını ve kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sürerken ağır çatışmaların Donbas bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi. Donbas’ın Donetsk bölgesinde Rus saldırılarında 12 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Mariupol, üç aylık savaşta Rus güçlerinin uzun süre kuşatması altında kalmış, şehir Rus güçleri tarafından ele geçirilmişti. Savaş öncesi 450 bin olan şehir nüfusunun 100 bine düştüğü belirtildi.

Mariupol'de bulunan Azovstal çelik imalat tesisinde sığınan Ukraynalı askerler fabrikadan çıkarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda bulunan Ukrayna askerlerinden son grubun da teslim alınarak tamamen boşaltıldığını söyledi.