Ukrayna lideri Zelenski: Savaşı bitirmek için Putin'le yüz yüze masaya oturmalıyız; Donbas'taki yapılar ve Kırım'ın statüsünü görüşmeye hazırım

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Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha yüze yüze müzakerelere çağırdı. Ukrayna lideri, Donbas'taki ayrılıkçı yapılar ve Kırım'ın statüsünün yanı sıra olası bir referandumun da bu görüşmelerde masaya yatırılmasına hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın birçok şehri Rus bombardımanı altındayken yerel medyaya konuşan Zelenski, Putin'le savaşı bitirmek için "herhangi bir formatta masaya oturmaya hazır olduğunu" söyledi.

Zelenski bu görüşmede Rusya yanlısı ayrılıkçı yapılar Donestk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın da statüsünün tartışılabileceğini ifade etti. Ukrayna lideri, "Rusya Devlet Başkanı'yla ilk görüşmede bu konuları masaya yatırmaya hazırım" dedi. Üç bölge de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna toprağı olarak kabul edilmişti.

Zelenski, "Yakarışlar veya tarihi konuşmalar olmayacak. Bütün konuları detaylı bir şekilde ele almaya hazırım" diye konuştu.

Tüm sorunların çözülebileceğini düşünmediğini dile getiren Zelenski, en azından savaşı durdurabileceklerine inandıklarını söyledi.

Ukrayna lideri, "tarihi boyutta" herhangi bir değişikliğin yapılmasını öngören barış anlaşmaları için referanduma gidilmesi gerekeceğini belirtti.

Zelenski, bu bölgelerin statüsünü tartışmaya açık olduğunu belirtse de göreve geldiğinden beri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurguladı.