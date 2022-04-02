Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, çekildiği bölgelere bubi tuzakları kuruyor; cesetlere mayın yerleştiriyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus kuvvetlerinin geri çekildikleri bölgelerde bubui tuzakları bıraktığını iddia etti.

Cumartesi sabah saatlerinde bir video yayınlayan Zelenski, "Bütün bölgeyi mayınlıyorlar. Evlere mayın koyuyorlar, ekipmanlara mayın koyuyorlar; hatta öldürülenlerin cesetlerine bile mayın koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Zelenski, "Bölgede birçok tuzak teli ve diğer tehlikeler var" dedi. Tuzak teli, biri ona takıldığında bağlı olduğunu patlayıcıyı tetikliyor.

Ukrayna'nın merkezinde bulunan Kremençug ve Poltava şehirlerinin cumartesi sabahı bombalandığı ile ilgili haberler basında yer alırken Zelenski, "Rus güçleri yavaşça, ama fark edilir şekilde geri çekiliyor" dedi.

Ukrayna lideri aynı zamanda Rus ailelere çocuklarının Rus ordusuna katılmasına izin vermemeleri için çağrı yaptı. Moskova'nın Kırım'dan gençleri orduya çekmeye çalıştığını düşündüklerini belirten Zelenski, "Burada daha çok insanın ölmesine gerek yok. Çocuklarınızı kurtarın; onların suçlulara dönüşmesine izin vermeyin. Onları hayatta tutmak için her şeyi yapın" dedi.