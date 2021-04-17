Ukrayna lideri Zelenski'den Normandiya Dörtlüsü arasında zirve çağrısı

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Rusya'nın ülke sınırındaki asker yığınağı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e zirve düzenlenmesi ve yeni bir ateşkes için çağrı yaptı.

Cuma günü Zelenski, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İkiliye daha sonra video bağlantı ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Macron ve Merkel, Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekme çağrısı yaptı.

Zelenski ve Putin son olarak 2019'un Aralık ayında görüşmüştü. Görüşmeye Macron ev sahipliği yapmış, Merkel de görüşmelere katılmıştı. Zelenski cuma günü gerçekleşen görüşmelerden sonra Paris'teki Ukrayna Büyükelçiliği'nde, "Doğu Ukrayna'daki güvenlik durumunun görüşülmesi ve bölgelerimizdeki işgale son verilmesi için dördümüzün bir araya gelmesini istiyorum" dedi.

Fransa ve Almanya'nın liderleri, 2015'ten bu yana başlayan Normandiya formatında iki ülke arasında arabulucu görevi görüyorlardı.

Zelenski, pazartesi günü dört ülkenin üst düzey danışmanlarının bir araya geleceğini söyledi ve bu görüşmede ateşkesin tekrar hayata geçirileceğini umduğunu ifade etti.

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