Ukrayna / Kubiv: Türkiye ile ilişkilerimiz yeni boyut kazandı

Sonat Kerem / Kiev, 30 Ekim (DHA) - Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Kiev’de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda DHA\'nın sorularını yanıtlayan Kubiv, “Türkiye ile Ukrayna dört yıl boyunca çok ciddi bir çalışma ortaya koyarak, stratejik iş birliğini yeni bir boyuta taşıdı” dedi.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerde sağlanan gelişme sayesinde Türkiye ile Ukrayna’nın yıllık ticaret hacminde ortalama yüzde 16-20 büyüme kaydedildiğinin altını çizen Kubiv, önümüzdeki günlerde Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Yedinci Toplantısı’nda ilişkilerin pekiştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko arasındaki yakın iş birliğini de vurgulayan Urkayna Başbakan Yardımcısı, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna devleti ve halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ukrayna’nın Kırım Tatar halkının yanında olduğuna da belirten Kubiv ekledi, “Kırım Tatarları morallerini bozmamalılar. Türkiye de onların bağımsızlığı için desteğini sürdürüyor.” (Fotoğraflı)