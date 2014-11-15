Ukrayna krizinin gölgesinde G20



Zirvede ekonominin başlıca gündem maddesi olması bekleniyordu ancak ekonomi konuları yeniden tırmanan Ukrayna krizinin gölgesinde kaldı.

Avrupa Birliği ve ABD temsilcileri Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye hazır olduklarının sinyalini verdi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy bu konuda henüz bir karar verilmediğini belirtmekle yetindi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir uzlaşmaya varılmasının pek mümkün görünmediğini ifade etti.

Avrupa ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının Rusya'ya karşı atılacak adımlarla ilgili olarak pazar günü Avustralya'da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna krizi zirvenin resmi gündemi arasında yer almıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB ile ABD arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının da bu görüşmede gündeme alınacağını ifade etti.