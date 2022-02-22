Ukrayna krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve Rus tanklarının bu bölgelere girmeye başlaması üzerine yeni bir aşamaya taşınan Ukrayna krizinin ekonomik etkilerinin tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.

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Sözcü'den Emre Deveci'ye konuşan Ekonomist Dr. Murat Kubilay, en büyük riskin turizmde olduğunu dikkat çekti. Kubilay ayrıca “Ukrayna krizi Türkiye'yi birçok alanda sıkıntılı duruma sokacak” diyerek doğalgaz ve buğdayda tedarik değil fiyat artışı kaynaklı sorun yaşanabileceğine işaret etti.

"Türkiye'nin ithalat faturası artacak"

“En büyük endişe doğalgaz tedariki olsa da Rusya'nın Türkiye ilişkileri korumak istemesi ve bu ülkenin de döviz ihtiyacı içinde olması nedeniyle bir sıkıntı muhtemelen yaşanmayacak” diyen Kubilay, buğday ithalatı konusunda da “Rusya dünyadaki başlıca buğday üreticisi ve Türkiye en büyük müşterilerinden. İnsani nedenlerle buğday satışında da sorun olması az ihtimalli” dedi.

Yaşanan gerginlikler küresel doğalgaz ve buğday fiyatlarını etkileyeceği için, mal akımı devam etse dahi, Türkiye'nin ithalat faturasının artacağını vurgulayan Kubilay, “Krizin yükselmeye başladığı son 2 aylık dönemde petrol fiyatındaki artış da bu duruma işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

"En büyük risk turizmde"

2021'de Türkiye'nin ihracatının Ukrayna'ya 2,9 milyar dolar ve Rusya'ya da 5,6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Kubilay, “Bu iki ülkenin krize girmesi, yaptırımlardan ötürü ihracat engeliyse karşılaşılması veya nakliye ile ulaşım sorunu çekilmesi halinde ihracatımız da azalacak” dedi.

“En büyük risk ise turizmde, çünkü kur korumalı mevduata dayandırılan ve örtülü rezerv satışlarıyla döviz kuru istikrarının sağlandığı yeni ekonomik modelin temelinde cari fazla vermek ve onun da altında turizmden yüksek gelir elde etmek yatıyor” diyen Kubilay, “2021'de Rusya'da 4,7 milyon, Ukrayna'dan da 2,1 milyon turist ağırlamıştık. Mevcut koşullar altında, pandemi etkisinden ayrı olarak, bu iki ülkeden de beklenen ziyaretçi gelmeyecek. Haliyle döviz kuru ve yapay bir şekilde düşük tutulmaya çalışılan faiz oranlarında yukarı yönlü baskı artacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, 2021'de 24,7 milyon yabancı turist ağırlarken, bunun 4,7 milyonu Rusya'dan, 2,1 milyonu ise Ukrayna'dan geldi.

2021'de Türkiye'ye gelen toplam yabancı turist sayısı içinde Rusya ve Ukrayna'nın payı, yüzde 27,34'e ulaştı.