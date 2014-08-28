Ukrayna krizi tırmanıyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel, perşembe günü yaptığı açıklamada, cumartesi günü düzenlenecek AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Ukrayna krizi ve büyük olasılıkla Rusya'ye yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini kaydetti.

Merkel Berlin'deki açıklamasında Rusya'nın Ukrayna kentlerindeki askeri varlığını artırdığı ve Rus ayrılıkçıların şimdiye kadar çatışmalardan uzak kentlere de ilerlemeye başladığına yönelik haberlerin olduğunu ifade etti. Merkel, gelişmeler ışığında AB Konseyi'nde bu sorunların gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

Merkel Ukrayna krizinde, çatışmaların tırmanması durumunda daha fazla yaptırım kararı alınacağının daha önce net şekilde ifade edildiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin gelişmelere nasıl tepki vereceğini kararlaştırması gerektiğine dikkat çeken Merkel, siyasi bir çözümden yana olduklarını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'teki görüşmelerinden sonra mevcut durumun yine kötüleştiğine dikkat çekti.

Ukrayna yönetimi perşembe günü bir açıklama yaparak, Rusya'nın çarşamba günü yüzlerce askerini Ukrayna sınırından geçirip, Novoasovsk kentini kontrol altına geçirdiklerini öne sürdü. Bir NATO yetkilisi de Ukrayna'nın doğusunda binin üzerinde Rus askeri olduğunu ve ayrılıkçılara destek verdiklerini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde özel oturum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Ukrayna'nın doğu kentlerindeki çatışmaların artmasının kaygı verici olduğunu belirtti. Ban perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ülkede çatışmaların tırmanmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetti. BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'ya görüşmelere devam etme ve krize barışçıl bir çözüm bulma çağrısı yaptı.

Rus askerlerinin Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde ayrılıkçılara destek verdiğinin öne sürülmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi perşembe günü akşam saatlerinde acil bir oturum düzenleneceğini açıkladı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark Lyall Grant da Rusya'nın Ukrayna'nın doğu kentlerine düzenli birlikler gönderdiğinin kesinleştiğini ifade etti. Grant, Rusya'nın bunun gerekçelerini BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda izah etmesi gerektiğini kaydetti.