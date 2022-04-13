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Dünya

Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 720'yi geçti

13 Nisan 2022 07:19

Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 720'yi geçtiğini, 200'den fazla sivilin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Nebitov, Ukrayna İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Kiev bölgesinde Rus askerlerinin işlediği suçlarla ilgili 3 binden fazla soruşturma açıldığını bildirdi.

Kiev bölgesinde Rus saldırıları nedeniyle ölen sivillerden cesedi tespit edilenlerin sayısının 720'yi geçtiğini belirten Nebitov, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

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