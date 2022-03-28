Ukrayna istihbarat şefi: Putin, ülkeyi Kore gibi bölmeyi amaçlıyor

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Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey-Güney Kore gibi Ukrayna’yı bölme amacı olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş birinci ayını geçerken ülkenin doğusundaki ayrılıkçı Luhansk yönetimi lideri Leonid Pasechnik, yakın gelecekte Rusya’ya katılmak için bir referandum düzenleyebileceklerini söyledi.

Ukrayna askeri istihbarat şefi Budano, Putin’in savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’yı tam işgal etme planlarını yeniden değerlendirdiğini söyleyerek “Şu an bu Ukrayna’yı Kuzey ve Güney Kore gibi bölme girişimidir” dedi.

Yetkililer, Rus güçlerinin iki hafta içinde doğuya ilerlemek için başkent Kiev’e ve kuşatma altındaki Harkov’a saldırabileceğini söylüyor.