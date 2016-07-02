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Dünya

Ukrayna: İstanbul saldırısının 'planlayıcısı' paralı muhbirimiz

Emniyet müdürü, muhbirin hükümete teröristlerle ilgili bilgi verdiğini söyledi

02 Temmuz 2016 20:20

Ukrayna'nın Odessa kenti emniyet müdürü Giorgi Lortkipanidze, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu sanılan Çeçenistan uyruklu Ahmed Çatayev'in paralı muhbirleri olduğunu ve hükümete teröristlerle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, ABD'li bir yetkili, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırının IŞİD'li terörist Ahmet Çatayev tarafından planlandığını söyledi. Çatayev'in, IŞİD'de üst düzeyde görevler üstlendiği belirtildi.

ABD Kongresi üyesi ve İç Güvenlik Komitesi Başkanı Michael McCaul, 'Tek Kollu' lakabıyla bilinen Çatayev için "Pek çok kez Suriye'ye gitmiş ve örgütte savaş bakanlığında üst düzey operasyonları yönetmiş" dedi.

Öte yandan, Ukrayna'nın Odessa kenti emniyet müdürü Giorgi Lortkipanidze, Çatayev'in paralı muhbirleri olduğunu ve hükümete teröristlerle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

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