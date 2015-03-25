Ukrayna iflasla boğuşuyor



Ukrayna yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastayı andırıyor: Nabız hala atmakta ancak açık yaralardan kan akıyor. Ülke bir yılı aşkın süredir iki cephede birden savaşıyor. Askeri açıdan Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere, ekonomik açıdan da devletin iflasına karşı. Özellikle ekonomi cephesinde Ukrayna tamamen Batı devletlerinin desteğine muhtaç. Kiev hükümeti önümüzdeki birkaç yıl içinde 40 milyar dolar dış destek bekliyor. Bu meblağın yaklaşık yarısı Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlanacak.

Ukrayna'nın özellikle kredi borçlarını kapatmak için söz konusu kredilere ihtiyacı var. Yıl sonuna kadar sadece Rusya'ya üç milyar dolar kredi borcu ödenmesi gerekiyor. İçinde bulunduğu şartlar altında bu ödemeyi yapabilmesi zor görünen Ukrayna'nın Rusya ile ödemelerin ertelenmesi için pazarlık masasına oturmak istediği belirtiliyor ancak iki ülke arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında bu görüşmenin başarılı olacağı konusunda derin şüpheler oluşuyor. Ukrayna'yı destekleyen kurumların başında gelen Uluslararası Para Fonu, verdiği ve vereceği kredilerin karşılığında Kiev yönetiminden köklü reformlar yapmasını talep ediyor. Sözü edilen reformların başını da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının artırılması talebi çekiyor. Elektrik fiyatlarına 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere, hâlihazırda yüzde 40 zam yapılmış durumda. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Valeria Hontareva, doğal gaz zammının da yüzde 280 civarında olacağını duyurdu. Bu tip açıklamalar Ukraynalılar tarafından endişe ile takip ediliyor. Başkent Kiev'de yaşayan Valeri isimli bir emekli, 40 euro emekli maaşı aldığını belirterek, kinayeli bir dille “Acaba yemek yemeyi mi bıraksam?” diye soruyor.

Koşullar daha da ağırlaşacak

Ukrayna 2013 yılından bu yana iflasın eşiğinde olan bir ülke. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, iktidardan düşürülmeden önce devlet kasasının boş olduğunu dile getirmişti. Daha sonra yaşanan çalkantılı süreç ve bugüne dek devam eden iç savaş ülkenin durumunu daha da dramatik hale getirdi. Ukrayna'nın ulusal para birimi Grivna'nın hızlı bir biçimde değer kaybettiğini belirten, Ukrayna hükümetinin Alman danışmanlarından Robert Kirchner, savaş nedeni ile ülkeye yatırımcıların da gelmediğini vurguladı. Ukraynalı Ekonomi Uzmanı Andrey Novak ise yeni bütçe taslağının parlamentoda kabul edilmesinin ardından halkın kemerlerini biraz daha sıkmak zorunda kalacağını ve Ukrayna toplumunun büyük bir bölümünün yoksulluk sınırının altında yaşayacağını savundu.

Ülkenin doğusunda yaşanan savaşın kalıcı bir barış anlaşması ile son bulması şimdilik çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Hatta bazı gözlemcilere göre Minsk Anlaşması ile sağlanan ateşkes yakında bozularak çatışmalar tekrar başlayabilir. Uzmanlar, bu savaş sürdüğü müddetçe Ukrayna ekonomisinin toparlanamayacağından emin.