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Dünya

Ukrayna Hükümet’inden tek taraflı ateşkes

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 27 Haziran'a kadar tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıkladı

21 Haziran 2014 12:09

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, tek taraflı ateşkes kararının, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) gözlemcileriyle görüşülerek alındığını vurguladı.

Deniz Berktay’ın Al Jazeera Türk’te yer alan haberine göre, ateşkesin Rusya yanlısı ayrılıkçı milislere silahlarını bırakması için süre tanımak amacıyla alındı. Poroşenko, bu süre içinde Ukrayna güvenlik güçlerine ve sivil halka ateş açılması halinde buna karşılık verileceğini ifade etti.

Donetsk’teki silahlı gruplar da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı. Ukrayna’dan ayrılarak ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni kurduklarını açıklayan ayrılıkçı gruplar, güvenlik güçlerinin gece saatlerinden itibaren ateş etmediğini belirtti.

 

Rusya’dan Ukrayna’ya suçlama

 

Diğer yandan Moskova Ukrayna’yı provokasyonla suçluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Novoşahtinsk sınır karakolunun gece saatlerinde Ukrayna tarafından top ateşine maruz kaldığını ve burada bir Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Ukrayna yönetimi, Cenevre Anlaşması’nın uygulanmasını engellemeye yönelik provokasyonlar uygulamakla suçlandı.

Bu açıklamaya kısa sürede yanıt veren Ukrayna Savunma Bakanlığı iddiayı yalanladı. Sınıra yakın bölgelerde sadece Rusya yanlısı silahlı grupların ağır silah kullandığı belirtildi.

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