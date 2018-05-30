Ukrayna Gizli Servisi duyurdu: Rus gazeteci ölmedi!

Ukrayna'da silahlı saldırıya hedef olarak öldürüldüğü açıklanan gazeteci Arkady Babchenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Ukrayna Gizli Servisi, iki aydır planlanan Rus suikastını engellediğini duyurdu.

Ukraynalı yetkililer dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen silahlı saldırıda Babchenko isimli bir Rus gazetecinin öldürüldüğü Ukraynalı yetkililer tarafından açıklandı. Evinin bulunduğu apartmanın girişinde eşi tarafından kanlar içinde bulunan Rus gazetecinin, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ancak Ukrayna Gizli Servisi, daha sonra Babchenko'nun ölmediğini belirtti. İki aydır planlanan Rus suikastının engellendiği duyurulurken, gazeteci de Kiev'e teşekkür etti.

Rusya da 'cinayet'le ilgili açıklama yaptı

Kiev'den gelen son dakika açıklaması öncesi Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Ukraynalı yetkililerden cinayet soruşturması ile ilgili tüm imkanlarını hızlı bir şekilde seferber etmelerini bekliyoruz" denilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Babchenko'nun ailesine taziye sunulduğu da belirtilmişti.

Arkady Babchenko kimdir?

Kremlin'e muhalif bir isim olarak öne çıkan Rus Arkady Babchenko, ülkesinin Suriye ve Ukrayna politikalarına da açıkça karşı çıkıyor.

Babchenko, 2016 Aralık ayında, Kızıl Ordu Korosu üyelerini Suriye'ye konser vermek için götürürken düşen uçakla ilgili yazdığı yazı sonrası Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı.

41 yaşındaki gazeteci bu kaza ile ilgili üzüntü duymadığını açıklamıştı.

Arkady Babchenko, 18 yaşında Moskova'da hukuk okurken Rus ordusuna katılmış, 1994-2000 yılları arasında süren Çeçenistan savaşı sırasında da yer almıştı.

"Bir Askerin Savaşı" isimli anı kitabında, bu savaş sırasındaki tecrübelerini kaleme almıştı.