Ukrayna, Eurovision'a Türkçe şarkıyla katılabilir

Ukrayna'da Eurovision için yarışan şarkılardan biri Kırım Türklerinin sürgününü anlatan 1944 isimli şarkı. Son üçe kalan 1944 şarkısı kazanırsa Ukrayna Eurovision'a Türkçe bir şarkıyla katılacak.

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna’nın başarılı ve popüler şarkıcılarından Jamala, ülkeyi bu sene temsil edecek şarkı ve şarkıcının bulunması için yapılan ön elemeyi birinci olarak geçerek, finallere kalan üç adaydan biri oldu.

Anneannesinin anlattığı Kırım Tatarları’nın sürgün hikayelerinden ilham alan Jamala, bu sürgünü konu alan ‘1944’ adlı şarkıyla Ukrayna’yı temsil etmeyi umuyor.

Sözlerinin bir kısmı İngilizce olan şarkının şu dizelerle başlıyor: “Yabancılar evlerinize girdiler/ Hepinizi öldürdüler/ Sonra da biz suçsuzuz dediler/ Aklınız nerede? / İnsanlık ağlıyor/ Kendinizi Tanrı zannediyorsunuz ama/ Unutmayın herkes bir gün ölür”

Ukrayna’yı temsil edecek şarkının belirleneceği 21 Şubat’taki final elemelerinin en güçlü adaylarından olan Jamala ve şarkısı hem profesyonellerden hem de halktan büyük destek görmüş durumda. Ülkenin Eurovision komitesi Jamala’nın sahnesini “Eleme gecesinin en etkileyici performansı” olarak niteledi.

Sanatçı kendi sözleriyle yazdığı şarkıyı şöyle yorumluyor: “Bu, birçok ülkede birçok kişi için bilindik bir konu. Birçok ulusun tarihinde büyük felaketler, sürgünleri soykırımlar var. Ne yazık ki insanlar tüm bunlara rağmen halen birlikte yaşamayı, barışı ve toleransı öğrenemedi. Ben bu şarkıyla mesajımın Ukrayna ve tüm dünyaya yayılmasından mutluluk duyuyorum.”