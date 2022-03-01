Ukrayna Eurovision birincisi Jamala Türkiye'de

Eurovision 2016 birincisi sanatçı Jamala, iki çocuğuyla önce Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Ardından Türkiye'ye geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Jamala, Türk halkına ve yetkililere teşekkür etti.

NTV'de yer alan habere göre, Jamala daha önce ise, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” demişti.

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör" diye konuşmuştu.

Jamala sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum”