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Dünya

Ukrayna eski Devlet Başkanı Yanukoviç’in sığınma süresi uzatıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) – Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Rusya’daki geçici sığınma hakkını 26 Ekim 2018’e kadar uzattı

19 Ekim 2017 16:59

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ekim (DHA) – Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Rusya’daki geçici sığınma hakkını 26 Ekim 2018’e kadar uzattı.
Yanukoviç’in avukatı Vitaliy Serdyuk Kommersant’a yaptığı açıklamada,  “Rusya İçişleri Bakanlığı Rostov Oblastı Yönetimi Ukrayna’nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in geçici sığınma süresini 26 Ekim 2018’e kadar uzattı” dedi.
Ukrayna’da, Şubat 2014’de yaşanan darbe sonrasında, yeni iktidar Yanukoviç’i ülkesine ihanet etmek suçundan mahkemeye vermiş ve mahkeme Yanukoviç hakkında müebbet hapis kararı almıştı.

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