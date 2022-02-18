Ukrayna: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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