Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusya, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu camiye havan topu attı

T24 Dış Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol kentinde içine Türk vatandaşlarının da sığındığı caminin Rusya tarafından vurulduğunu duyurdu.

Kiev'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) camisine Rus işgalciler tarafından havan topu atıldı" denildi.

Paylaşımda, camide aralarında Türk vatandaşları da bulunan 80'den fazla yetişkin ve çocuk bulunduğu belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, paylaşımda tekrar Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması için çağrı yaptı. NATO, bunun Rusya ile NATO arasında savaşa yol açabileceğini belirterek Kiev'in talebini reddetmişti.

Reuters dünkü haberinde 34'ü çocuk 86 Türkün bu camiye sığındığını belirtmişti.