Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Rusya açıklaması: Tüm riskleri ciddiye alıyoruz ancak A planı gerilimin düşürülmesi

T24 Dış Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba, dün Paris'te Ukrayna ve Rusya'dan temsilcilerin yer aldığı sınırdaki gerilimi düşürme görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, diplomatik çözümün öncelikli olduğunu vurgulayarak "Ukrayna kendini savunmaya hazırlanıyor. Tüm riskleri ciddiye alıyoruz ancak A planı, gerilimin düşürülmesi” dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya-Ukrayna krizi derinleşirken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz, ülkemiz diplomatik ve ekonomik olarak mücadele edecek.”

“Batılı ortaklar Rusya’ya koordine bir mesaj vermeli."

“Saldırgan bir eylem planlamıyoruz. Diplomatik eyleme bağlıyız.”

“Umarız, 2021’in baharında gerilimin düşürülmesini sağladığı gibi diplomasi başarılı olur.”

“Sınırdaki Rus askerlerinin sayısı her geçen gün artıyor.”

“Rusya Devlet Başkanı’nın herhangi bir zayıf noktamız olmadığını bilmesini sağlamalıyız.”

“Ukrayna kendini savunmaya hazırlanıyor. Tüm riskleri ciddiye alıyoruz ancak A planı, gerilimin düşürülmesi.”

“Paris’teki görüşmelerde bir şey değişmedi ancak gelecek iki hafta Rusya muhtemelen diplomasi yolunda olacak.”

“Rusya, Ukrayna’nın Moskova'yla görüşmek yerine, Donbass’taki Rus bağlantılı gruplarla doğrudan görüşmesini istiyor. Bu yaşanmayacak.”

Paris'te ne oldu?

Moskova ve Kiev, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesin sürdürülmesi kararı aldı.

Paris'te Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Alman ve Fransız temsilcileriyle masaya oturduğu 'Normandiya Grubu' formatındaki 8 saatlik görüşmenin sonunda yayımlanan ortak açıklamada "iki tarafın da koşulsuz olarak ateşkese saygı göstereceği" belirtildi.

2014 yılında imzalanan ve 2020 yılında güçlendirilen ateşkes Ukrayna'nın doğusundaki yoğun çatışmalara son vermişti. Batı ülkeler, Rusya'nın ülkenin doğusunda çıkacak bir çatışmayı gerekçe göstererek Ukrayna'ya girebileceğinden endişeliydi.

Rusya ve Ukrayna, iki hafta içinde Berlin'de Ukrayna'nın doğusundaki durum hakkında tekrar görüşeceklerini bildirdi.