Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Öfkeyle sivilleri öldüren Rusya, IŞİD'den daha kötü

Rus birliklerinin, bölgeden çekilirken 'öfke ile' sivilleri infaz ettiğini söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba; Rusya'yı, radikal islamcı terör örgütü 'IŞİD'den daha kötü' olarak nitelendirdi. Kuleba, Rus kuvvetlerinin eylemlerinin 'soykırım' anlamına gelebileceğini belirtti.

Times Radio'ya konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Bucha'da, sivilleri öldürmeleri için bir sebep yoktu. Onlar gerilla değildi; Rus birliklere karşı çıkan insanlar da değildi. Rusya, IŞİD'den daha beter" dedi.

Yağmalanan evlerin ve sivillerin öldürüldüğüne dair ihbarların olduğu işgal altındaki bölgelerdeki durumun kendisini oldukça endişelendirdiğini ifade eden Kuleba, "Toplanan kanıtlara dayanarak, bu suçların 'soykırım suçu' kapsamına alınıp alınmayacağı henüz belli değil, ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki; Rusya'nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukraynalıların kendi kimliklerine ve kendi devletlerine sahip olma haklarını reddettiğini duyuyoruz. Bu nedenle, tüm kanıtların toplanmasının sonucunda soykırım suçu kapsamına alınma olasılığını gözardı edemiyorum" diye konuştu.