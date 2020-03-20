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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Annemi evde oturmaya ikna ettim

20 Mart 2020 16:59

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle annesini evden dışarı çıkmamaya ikna ettiğini belirterek, vatandaşları da aile büyüklerini bu konuda ikna etmeye çağırdı.

Zelenskiy, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, annesinin ilk olarak salgın nedeniyle evde oturma fikrine soğuk baktığını ancak sonunda zorunlu haller dışında evden çıkmamaya ikna olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukraynalılar'a da ileri yaşlardaki akrabalarını sürekli arayıp ihtiyaçlarını öğrenmeleri, onlara yardımcı olmaları ve internet üzerinden alışveriş yapmayı öğretmeleri çağrısında bulundu.

Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, tanı konulan kişi sayısı ise 26’ya yükseldi. (DHA)

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