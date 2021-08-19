Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye ile de ciddi anlaşmalarımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 2035 yılına kadar kurulması planlanan yeni donanmaya ilişkin Türkiye ile anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri ve savunma alanlarında yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamada, donanmada yenilemeye gidileceği belirtilerek, bu yeniliklerde Türkiye ile yapılan anlaşmaların önemi vurgulandı.

Zelenski açıklamasında, “Yeni kurulacak donanmaaaa birlikleriyle ilgili projeyi 3 etapta hayata geçireceğiz. İlk etap 2024’e kadar, 2’nci etap 2030’a kadar ve son etap da 2035’e kadar tamamlanacak. Deniz üsleri geliştirilecek, yeni denizaltılar, askeri botlar ve korvetler envanterimize eklenecek. Projenin ilk ayağı Berdyansk şehrinde olacak. İngiltere ve ABD gibi ülkelerden tam destek aldık. ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmemizde bu konuyu da ele alacağız. Karadeniz ve Azak Denizi’nin önündeki engellerin kaldırılması ise Kırım’daki işgalin sona ermesinin ilk adımları olacak. Bu konularda Türkiye ile de ciddi anlaşmalarımız var” ifadelerini kullandı.