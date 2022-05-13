Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından imzalanan beyzbol topu 50 bin dolara satıldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski tarafından imzalanmış bir beyzbol topu, ABD'de açık artırmayla 50 bin dolardan fazlaya satıldı.

Boston'daki RR Auction, Rawlings beyzbol topunun beklenenin üç katı fiyata satıldığını ifade etti. Açık artırma şirketi, kendilerinin 15 bin dolarlık paylarını yerinden olan Ukraynalılara bağışlayacaklarını ifade etti. Satıcı Randy Kaplan da elde ettiği gelirin bir bölümünü kar amacı gütmeyen Americares'e bağışlayacağını bildirdi.

Zelenski'nin imzalı topta hem Kiril alfabesi hem de Latin alfabesi kullandığı görülüyor. Topa, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Volodimir Yelçenko tarafından yazılmış bir mektup eşlik ediyor.

Dünya liderleri tarafından imzalanmış beyzbol topları koleksiyonuyla tanınan Kaplan, koleksiyonunun parçalarını nadiren satıyor. Topu satın alan kişi isminin paylaşılmamasını talep ederken paranın bir bölümünün Ukrayna'ya gidecek olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.