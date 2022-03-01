Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'nın Harkov'a yaptığı saldırılar devlet terörüdür

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'a yaptığı bombardımanı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Zelenski, uluslararası kamuoyunun da bu saldırıları 'devlet terörü' olarak nitelendirmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı video açıklamada, "Terörün hedefi direncimizi kırmak" diyen Zelenski, Kiev ve Harkov'un Rusya'nın ana hedefleri olduğunu söyledi.

Zelenski, Ukrayna'nın Kırgızistan ve Gürcistan büyükelçilerini de geri çağırdığını belirtti.

Rusya'nın Harkov'a yaptığı saldırılarda en az 9 sivil öldü ve onlarca kişi yaralandı.