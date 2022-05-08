Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin haki yeşil poları açık artırmayla 90 bin sterline satıldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin savaş döneminde sıkça giydiği koyu yeşil polar, Londra'da Ukrayna'ya yardım için yapılan bir açık artırmayla 90 bin sterline satıldı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, poların başlangıç fiyatı olarak belirlenen 50 bin sterlinden çok daha pahalıya satılması gerektiğini ifade etmişti.

Tate Modern'de yapılan açık artırmada polar, ilk fiyatın neredeyse iki katına satıldı. Açık artırmada satılan eşyalardan elde edilen gelir, Ukrayna'ya insani yardım için kullanılacak.

Savaş boyunca geçmişte giydiği takım elbiseler yerine askeri üniformaları andıran kıyafetler giyen Zelenski, Rusya'nın Kiev'i kuşattığı günlerde yeşil polarla görüntülenmişti.

Christie's tarafından organize edilen açık artırma başlamadan video bağlantı ile bir konuşma yapan Zelenski, Britanya'ya ve Kiev'de kendisini ziyaret eden Johnson'a teşekkür etti.

Açık artırmada şehrin belediye başkanı Vitali Klitsçenko'nun rehberlik edeceği bir Kiev şehir turu da satıldı.