Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye garantör ülke olmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin garantör ülke olmaya hazır olduklarını belirtti. Ukrayna lideri, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi.

Zelenski, yerel basına çevrim içi yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenski, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı." ifadelerini kullandı.

"Mariupol'de bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi tüm müzakerelerin sonu olur"

Zelenski, şu anda İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır bulunduklarını ancak henüz kimseden kesin yanıt gelmediğini kaydetti.

Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenski, "Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur." dedi.

Zelenski, "Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti" bilgisini verdi. (AA)