Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Asker ve sivil olmak üzere 137 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk güne dair yaptığı açıklamada, asker ve sivil olmak üzere 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın yaralı olduğunu açıkladı.

Zelenski, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor." dedi.

Zelenski, ülke genelinde seferberlik ilan edildiğini duyururken, Ukraynalıları orduya çağırdı.

Zelenski, ilk gün verilen kayıplarla ilgili olarak da "İlk verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" ifadesini kullandı.

Öte yandan Ukrayna sınır birlikleri de güney doğudaki Zaporijya bölgesine Rus güçler tarafından yerel saatle 04.25'te roketlerle saldırıldığını söylemişti. Yetkililer, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtmişti.