Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi: Donbass'ta 'Paskalya ateşkesi' konusunda taraflar bitiş çizgisine vardı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Donbass’ta ‘Paskalya ateşkesi’ üzerinde anlaşmak konusunda tüm tarafların bitiş çizgisine vardığını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, gazetecilere konuşan Zelenski, "Bu anlaşmaya ulaşmak konusunda bitiş çizgisine vardığımızı düşünüyorum. Üçlü temas grubu toplantısı, öncelikle de güvenliğe yönelik altgrubun toplantısı yarın gerçekleşecek, devamı da olacak. Bana kalırsa tüm taraflar zaten her şey üzerinde anlaştı, ancak anlaşmanın belge olarak nasıl formüle edileceği üzerinde anlamış değiller. Paskalya’da ateş açılmamasını, can kaybı olmamasını umuyoruz. Bunun için her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donbass’ta görüşme teklif ettiğini hatırlatan Zelenski, şunları söyledi:

“Rusya Devlet Başkanı görüşmek istediğini teyit etti ancak Moskova’da görüşmeyi önerdi. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’a, Devlet Başkanı Putin’in ofisiyle temas kurması ve birlikte ortak bir anlayışa varmaları, görüşebileceğimiz tarih, yer veya kenti belirlemeleri için talimat verdim".

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